Katar-WM: Freudentränen bei Favoritenschreck Japan

Und damit Begeisterungsstürme bei den Fans zuhause ausgelöst, die zu nachtschlafender Zeit ihre Mannschaft anfeuerten. Schließlich war der Anpfiff um 4.00 Uhr Japan Standard Time. „Doha entzückt erneut“, titelte eine Zeitung auf ihrer Online-Präsenz und erinnerte an das „Wunder in Doha“, wie Japans Sieg über die Deutschen genannt wurde. Die Fans riefen „Nippon“ (Japan in japanischer Sprache, Anm.) und strömten auf die berühmte Shibuya-Kreuzung in Tokio. Die Polizei hatte Mühe, die Menge unter Kontrolle zu halten. Die Sportzeitung „Nikkan Sports“ produzierte direkt eine Sonderausgabe, um über den unerwarteten Erfolg zu berichten. Diese konnte im ganzen Land an Druckern in sogenannten Convenience-Stores, die 24 Stunden geöffnet sind und an beinahe jeder Straßenkreuzung zu finden sind, bezogen werden.