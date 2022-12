Japan gegen Spanien ab 20 Uhr LIVE

Die Spanier gehen also mit breiter Brust und als Gruppenerster in den letzten Spieltag. Ein Remis reicht sicher, sogar bei einer Niederlage ist der Aufstieg im Bereich des möglichen, das wäre dann aber vom Ergebnis des Parallelspiels Costa Rica gegen Deutschland abhängig. An potenzielle Rechenspiele möchte Teamchef Luis Enrique keine Gedanken verschwenden: „Wir werden auf Sieg spielen, um Platz eins in der Gruppe zu sichern.“