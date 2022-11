Missbrauch durch Vater: Jugendamt kannte Familie

Eine normale Kärntner Familie. 17 Jahre Ehe, vier Kinder, davon drei Töchter, die jüngste heute sieben Jahre alt. Der Vater ist Elektriker, die Mutter Hausfrau, die Freizeit verbringt man in einem Schrebergarten. Doch die Fassade bröckelt, als es zu Problemen mit den Kindern kommt. „Ich bin selbst zum Jugendamt gegangen, weil ich es so nicht geschafft habe“, gibt die Mutter zu. Die Familie wird also von Sozialarbeitern betreut, zwei der Kinder werden in sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht.