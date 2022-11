Junge Vandalen verwüsten Tiefgarage in Innsbruck

Aufmerksam auf die ungebetenen Gäste in der Tiefgarage wurden Bewohner des Wohnhauses am Innrain, als diese gegen 21 Uhr nach Hause kamen. Dort bemerkten sie mehrere Jugendliche, die in der Garage Alkohol konsumierten. Etwas später vernahmen die Bewohner Lärm im Innenhof und kontrollierten außerdem noch einmal die Garage. „Dabei konnten sie feststellen, dass im ersten Untergeschoss der Tiefgarage der Inhalt mehrerer Feuerlöscher versprüht sowie Streusalz ausgeleert war“, berichten die Ermittler. Daraufhin verständigten sie die Polizei.