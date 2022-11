Was gehört in einen veganen Kosmetikschrank?

Zwar existiert seit 2013 ein EU-Verbot, Kosmetikprodukte an Tieren zu testen. Dies gilt aber eben nur für kosmetische Inhaltsstoffe. Was zunächst logisch scheint, hat einen Haken. Denn sobald Stoffe auch in anderen Produkten, etwa Reinigungs- oder Waschmitteln, zum Einsatz kommen, sind die Versuche rechtlich zugelassen.