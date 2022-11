Modric: „Werden im Verlauf des Turniers besser“

Luka Modric (Kroatien-Kapitän):

„Es war ein schweres Spiel. In der ersten Hälfte waren wir in der ersten Viertelstunde gut, konnten unsere Leistung in der zweiten Halbzeit sogar steigern. Leider haben wir die Chancen nicht genutzt. Es war das erste Spiel, es wird sicher noch besser im Verlauf des Turniers. Ein Unentschieden ist auch nicht schlecht.“