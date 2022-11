Spanien gegen Costa Rica - ab 17 Uhr LIVE

Wenn am Mittwoch Spaniens Furia Roja gegen Costa Rica ihre Titelmission bei der Fußball-WM in Katar startet, hat das etwas von Jugend forscht. Kapitän ist zwar der altgediente Sergio Busquets, der schon in der Startelf beim WM-Titel 2010 in Südafrika stand. Doch unter dessen Anleitung schicken sich die Jungstars Pedri, Gavi, Ansu Fati und Nico Williams an, den Titel wieder nach Spanien zu holen. Sergio Ramos und Gerard Piqué nahm Teamchef Luis Enrique nicht mehr mit. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (unten).