Marokko gegen Kroatien - ab 11 Uhr LIVE

Nun also ein neuer Anlauf in Katar. Mit Modric als Metronom wollen die „Vatreni“ wieder weit kommen. In einer Gruppe mit Marokko, Kanada (27. November) und Belgien (1. Dezember) wäre alles andere als der Achtelfinal-Einzug eine Enttäuschung. „Die Erwartungen in unserem kleinen, aber so sportverrückten Land sind immer sehr hoch“, betonte Salzburgs Luka Sucic, einer von vier Bundesligavertretern in Katar. „Aber damit können wir gut umgehen. Für uns ist das mehr Ansporn als Druck.“