Belgien gegen Kanada - ab 20 Uhr LIVE

Begeisterung in Belgien hält sich in Grenzen

In Belgiens Bevölkerung wiederum wachsen die Zweifel am Potenzial des Nationalteams. Dass das Team des 49-jährigen Coaches noch einmal einen Achtungserfolg wie in Russland 2018 schafft, halten die meisten für ausgeschlossen. Ohnehin hält sich die Begeisterung für die umstrittene WM in Katar in sehr engen Grenzen. Echte Fans sind - auch aus finanziellen Gründen - kaum in Katar dabei und in der Heimat wird das bei den Fans beliebte gemeinsame WM-Schauen von den meisten Gastronomen aus Protest gegen die FIFA und diese WM nicht angeboten.