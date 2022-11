Umfrage bestätigt: Spitäler operieren am Limit

Schlechtere Ausbildung

Das ergab eine von der Wiener Ärztekammer in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage unter 1894 Spitalsärzten, die von Peter Hajek durchgeführt wurde. Und die ersten Ergebnisse sind erschütternd. So sehen 84 Prozent der Befragten einen deutlichen Qualitätsverlust in der Patientenbetreuung (siehe Grafik). Acht von zehn Ärzten geben an, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen auch zu einer schlechteren Ausbildung der Turnusärzte führen.