Wien: Mehr als 700 Betten sind bereits gesperrt

Acht Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes übernehmen die medizinische Versorgung der Stadt. Aufgrund des fehlenden Personals können die Spitäler ihre Kapazitäten aber nicht voll ausschöpfen. So sind in ganz Wien derzeit 714 Betten gesperrt, was 13,5 Prozent der Gesamtkapazität entspricht. Verglichen mit den Betten-Kontingenten der einzelnen Anstalten ist das so, als wäre die gesamte Klinik Landstraße (712 Betten) gesperrt.