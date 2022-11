Ab 14 Uhr nur sechs Kinder-Fachärzte in ganz Wien

„Im Spital habe ich pro Patient in der Ambulanz circa sechs Minuten Zeit“, schildert Kinderarzt George Zabaneh den Alltag auf der Pädiatrie in der Klinik Floridsdorf. Quantität statt Qualität. Oft warten 50 kleine Patienten. Etwas essen oder die Toilette? Fehlanzeige. „So etwas kann man einmal in der Woche in Kauf nehmen, aber nicht täglich.“