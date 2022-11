Energiekrise: Millionen-Hilfen an Moldau zugesagt

Außenminister Popescu: „Investition in Stabilität“

Moldau ist das ärmste Land Europas, hat seit Ende Juni aber dennoch den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Darauf nahm Außenminister Nicu Popescu auch Bezug, als er sich für die Gelder bedankte. „Jede Hilfe, die wir erhalten, ist eine Investition in die Stabilität, nicht nur in Moldau, sondern in Europa.“ Alleine um die gestiegenen Energiekosten bewältigen zu können, seien 1,1 Milliarden Euro nötig.