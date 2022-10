Moldau will nicht „Rampe zur Zerstörung“ werden

Außenminister Nicu Popescu hatte am Montag mitgeteilt, dass drei russische Marschflugkörper durch moldauischen Luftraum in die Ukraine geflogen seien. Sie seien von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer abgefeuert worden. „Dass die Raketen über unser Staatsgebiet gingen, war eine starke Botschaft an unsere Bevölkerung“, betonte Revenco in offenkundiger Anspielung auf die ausgeprägte prorussische Gesinnung im Land.