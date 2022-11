Massiver Stromausfall in der Republik Moldau

Ursache dafür sollen russische Luftangriffe in der benachbarten Ukraine sein. Spinu sprach von einem „flächendeckenden Blackout“. Ersten Angaben zufolge ist das Stromnetz in Moldau zwar unversehrt, es wurde aber infolge von Störfällen in der Ukraine abgeschaltet. Der Netzbetreiber Moldoelectrica teilte mit, dass „sämtliche Stromlieferungen aus Rumänien zurzeit komplett ausgefallen“ seien.