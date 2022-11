Wallner: „Schmid-Ausschluss richtig, aber zu spät“

Der Ausschluss des früheren Finanzministeriums-Generalsekretärs und ÖBAG-Chefs Thomas Schmid aus der ÖVP war nach Ansicht des Vorarlberger Landeshauptmanns Markus Wallner richtig, aber „eigentlich viel zu spät“. Nicht nur das Strafrecht sei eine Grenze, auch Fragen wie Werte, Stil und Umgang müssten in der Partei beurteilt werden, saget er am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.