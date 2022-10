Steuercausa Illwerke: SMS von Wallner an Schmid

In den bekannt gewordenen Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid taucht offenbar ein weiterer prominenter Name auf - und zwar der, des Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). In SMS-Nachrichten soll man sich über eine Steuernachzahlung des landeseigenen Energieversorgers Illwerke/VKW ausgetauscht haben.