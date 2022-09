Nächster Angriff auf Markus Wallner

Neue Anfragen

Für Unmut bei den NEOS sorgte zudem die Auswahl der gelieferten Daten. In der Anfragebeantwortung wurden nämlich nur Aufträge angeführt, die in der laufenden Legislaturperiode begonnen und abgeschlossen wurden. „Das Spiel der Verschleierung und Vertuschung in der ÖVP geht munter weiter“, befand Scheffknecht und knallte gleich die nächste Anfrage mit dem Titel „Vertuschung von Auftragsvergaben an Freunde“ auf Wallners Tisch.