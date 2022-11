Schmid: Die ÖVP hat ihre Chance verpasst

Der Befreiungsschlag blieb aus. Das Ergebnis war erwartbar - es ist ebenso mutlos wie politisch desorientiert. Thomas Schmid, Hauptfigur in der Umfrage-Causa, versucht seit vielen Monaten, „reinen Tisch“ mit seinem Gewissen vor der WKStA zu machen. Die ÖVP ist dazu (noch) nicht in der Lage - selbst der Ethikrat der Volkspartei schafft diesen Schritt nicht. Bei diesem Gremium steht nicht die strafrechtliche Schuld oder Unschuld im Fokus, sondern vor allem moralische Maßstäbe, die die Partei erfüllen will.