Niemand will nun behaupten, dass diese Beamten- oder Expertenregierung geglänzt hätte. Und doch führte eine aktuelle repräsentative Umfrage zur „Krone“-Schlagzeile am Freitag: „Mehrheit will wieder Experten-Regierung“. Was für ein Armutszeugnis für die aktuelle Regierung, die aktuelle Politikerriege! Aber auch wenig überraschend, sieht man, was diese allein in dieser Woche wieder geliefert hat. Die ÖVP verstrickt sich in interne Debatten in der Asylfrage und treibt so die Wähler scharenweise Richtung FPÖ. Der Nationalratspräsident kämpft um sein goldenes Klavier im Parlament. Rote und Grüne trudeln durchs Geschehen.