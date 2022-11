Aktivisten fordern gesetzliches Kohlenstoffbudget

Dringende Reduktion von Treibhausgas

Für Niederösterreich liegt das Kohlenstoffbudget bei maximal 160 Mio. Tonnen CO2 bei einem linearen Reduktionspfad bis zur Klimaneutralität 2040. Blickt man auf die gesteckten Klimaziele im Land, seien diese aber mit 320 Mio. Tonnen CO2 Emissionen bis 2060 um mindestens 100 Prozent zu hoch. „Hier bedarf deutlich größere Anstrengungen, damit Niederösterreich seinen Teil für das Aufhalten der Klimakrise leisten kann“, merkt Mayer an. Dazu gehöre ein weit stärkerer Ausbau der erneuerbaren Energien, die rasche Reduktion der Emissionen im Verkehr und stärkere Anstrengungen bei der klimafitten Sanierung von Häusern in Niederösterreich. Laut einer Aussendung lagen die Pro-Kopf-Treibhausgas-Emissionen Niederösterreichs in den vergangenen Jahrzehnten zwischen zehn und 14 Tonnen CO2e pro Jahr - höher als jene in China.