In Pleite geschlitterter Anlagenbauer hat Zukunft

Man sei „über den Erwartungen“ - das wurde von Christof Industries Austria nach der Berichts- und Prüfungstagessatzung am Landesgericht Graz bekannt gegeben. Mit der Schließung der Werkstätten in Werndorf und Wels (in Oberösterreich sind von der Maßnahme auch Lehrlinge betroffen, die das Unternehmen verlassen müssen) und dem Service-Büro in Wien wurden bereits sichtbare Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt.