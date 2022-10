Personaldienstleister nun ebenfalls Sanierungsfall

Seit Ende September hat Masseverwalter Alexander Isola das Sagen bei Christof Industries Austria GmbH. Mehr als 300 Projekte im In- und Ausland wickelt der Industrieanlagenbauer trotz der finanziellen Turbulenzen derzeit ab. Im Sanierungsverfahren wird der Betrieb des Industrieanlagenbauers fortgeführt. Christof Industries Austria hat zwar seinen Firmensitz in Graz, der Großteil der Beschäftigten ist allerdings in Wels beschäftigt.