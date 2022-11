FPÖ-Visite bei Le Pen: „Patriotisches Bollwerk“

Warnung vor dem Islamismus

Zudem sei der Islamismus salonfähig geworden, was nicht zuletzt im islamistisch-motivierten Attentat am 2. November 2020 gemündet habe, so Nepp. Der Wiener FPÖ-Landeschef erinnerte an den Terroranschlag in Wien vor zwei Jahren oder die Gewaltwelle in der heurigen Halloween-Nacht.