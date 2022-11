Verweis auf Stenzel: FPÖ macht Sachslehner Angebot

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp hat sich mit einem offenen Brief an Ex-ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner gewandt. Die 28-jährige Gemeinderätin ließ zuletzt immer wieder mit Kritik am Koalitionspartner der Volkspartei im Bund, den Grünen, aufhorchen und bekam dafür meist einen Rüffel aus der eigenen Partei. Nepp verweist in seinem Brief auf drei abtrünnige ÖVPler, die in der Vergangenheit zur FPÖ übergelaufen waren. „Es steht dir frei, auch selbst diesen Schritt zu setzen“, betont Nepp.