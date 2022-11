Ibiza und Co. vergessen: Gründe fürs blaue Hoch

Thema „Zuwanderung“ als Vorteil

„Die FPÖ hat im Themenwettbewerb Vorteil. Alles, was Zuwanderung betrifft, kommt ihr zugute“, sagt Politikprofessor Peter Filzmaier. Erstmals seit 2015 habe die FPÖ ihr Lieblingsthema wieder. Damals konnte Sebastian Kurz es für seine Türkisen besetzen. „Das gelingt unter Karl Nehammer nicht. Die FPÖ hat es sich zurückgeholt. Wo ist der Kanzler in dieser Frage?“, fragt Christoph Haselmayer (IFDD), der in seinen Umfragen auf gleiche Ergebnisse kommt wie OGM.