Kickl: Erreichen, was Haider nicht geschafft hat

Herbert Kickl hat das Umfragehoch seiner FPÖ wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wie berichtet, liegen die Blauen in der Sonntagsfrage (wie OGM) bundesweit auf Platz 1 (25 Prozent). „Wir sind pfeilgerade auf Kurs in Richtung der kommenden Nationalratswahl. Es läuft so, wie wir uns das strategisch vorgenommen haben. Wir haben das Ziel, unter Mithilfe der Bevölkerung das zu erreichen, was Jörg Haider nicht erreicht hat - nämlich eine Regierung in Österreich mit einem blauen Kanzler anzuführen“, betonte der freiheitliche Bundesparteiobmann am Montag (siehe Video oben).