8000 km: Oma (72) fuhr mit Rad zur Klimakonferenz

„Wir verschmutzen alles“

Die laufende Klimakonferenz sei ihrem Eindruck nach im Wesentlichen „eine Art Lobbying“, sagte Hildebrandt. „Man will zeigen, wie gut man ist.“ Im Streit um die Finanzierung von Klimaschäden in ärmeren Ländern müssten reiche Staaten in Europa sowie die USA aber „endlich mal ihren Hintern hochkriegen“, sagte Hildebrandt. „Wir verschmutzen alles und die armen Leute kriegen die Dürre, die Überschwemmungen. Und dann helfen wir noch nicht mal.“