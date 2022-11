Klimakonferenz: Hitzechaos vor „UN-Eispalast“

Im Minutentakt fuhren Montagmorgen schwarze Luxuslimousinen à la Maybach mit getönten Scheiben am Konferenzort mitten in der Wüste vor. Grimmige Bodyguards, ihre Waffen am Gürtel nur spärlich verdeckt, blickten in alle Richtungen und ließen die diversen Potentaten (blütenweiß gewandete Saudis, Vertraute des ägyptischen Herrschers etc.) nicht aus den Augen. Rasch verschwanden die offenbar sehr wichtigen Herren (Damen waren kaum dabei) von der Hitze in den nicht unbedingt klimafreundlich heruntergekühlten Eispalast.