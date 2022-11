Aufregung über Privatjets bei UN-Klimakonferenz

Zur UN-Weltklimakonferenz in Ägypten, die am 6. November eröffnet wurde, könnten mehr als 400 Privatjets mit Regierungs- und Staatschefs angereist sein. Das berichteten die ägyptischen Luftfahrtbehörden. Sie hätten die große Zahl auch erwartet und „ein paar Vorkehrungen am Flughafen von Scharm el-Scheikh getroffen, um diese Flugzeuge willkommen zu heißen.“ So sei der Flughafen des Badeortes extra ausgebaut worden.