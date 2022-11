Gewessler zu Klimaschutz: „Lösungen sind bekannt“

Mehr Geld für Klimaschutzmaßnahmen gefordert

Iris Zerlauth, Absolventin der Diplomatischen Akademie und diesjährige Stipendiatin, sieht den Klimawandel als größte Krise unserer Zeit. „Und sich auf diese Art und Weise einzubringen, ist der beste Hebel, den wir haben, um auch wirklich etwas zu verändern“, so Zerlauth zur APA. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Philipp Steininger brachte sie in kleiner Runde im österreichischen Delegationsbüro ihre Bedenken und Forderungen für mehr Klimaschutzfinanzierungen vor. So wollen die jungen Delegierten, die bereits wegen einer Jugendkonferenz im Vorfeld der COP seit Anfang November in Ägypten sind, mehr Geld für Klimaschutzmaßnahmen und die größere Einbindung von Akteuren aus dem Globalen Süden.