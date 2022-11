Sanktionen eine stumpfe Waffe?

In Russland ist die Autoproduktionen schon eingestellt. Das wirkt erst in zehn Jahren. Flugzeuge werden als Ersatzteillager ausgeschlachtet. Konsumeinschränkungen nimmt das russische Volk seit Alters her als Schicksalsschläge von oben hin. Die Rohstoffschätze garantieren billige Energie für Strom und Heizung.