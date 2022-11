Wir sagen Danke an alle Kärntner Herzensmenschen!

Die Brandners überquerten zu Fuß einen Bergpass und taten das, was sie am besten können: Kochen! Für ihren Einsatz werden sie nun von der „Kärntner Krone“ als Herzensmenschen ausgezeichnet. Aber: „Wir wollen den Gutschein gerne weitergeben an eine Familie in Treffen, die alles verloren haben - für die Einrichtung des neuen Kinderzimmers“, so Jürgen Brandner.