So gelang der Bande der Millionencoup im Louvre

Der französische Sender BFMTV veröffentlichte am frühen Sonntagabend ein Video des Louvre-Einbruchs. Darauf ist zu sehen, dass sich zwei der drei Täter als Bauarbeiter verkleidet hatten. Sie trugen gelbe Warnwesten, um auf der Baustelle nicht aufzufallen. „Das sind Profis“, brachte es die Kulturministerin auf den Punkt. Zunächst hätten die Behörden von einem Raubüberfall gesprochen, tatsächlich handle es sich aber um einen Einbruchsdiebstahl, sagte sie in einem Interview.