Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um 42-Jährigen

Pkw völlig zerstört: Mann stirbt bei Horror-Crash

Niederösterreich
19.10.2025 20:25
Das Auto wurde bei dem Crash völlig zerstört, der Motorblock herausgerissen.
Das Auto wurde bei dem Crash völlig zerstört, der Motorblock herausgerissen.(Bild: DOKU-NÖ)

Ein fürchterlicher Unfall hat Sonntagnachmittag ein Todesopfer in Langenlois im Bezirk Krems gefordert. Ein 42-jähriger Familienvater war mit seinem Pkw ins Schleudern geraten und gegen eine betonierte Wasserdurchführung gekracht. Er starb noch am Unfallort.

0 Kommentare

Den gegen 13.25 Uhr alarmierten Einsatzkräften bot sich auf der B218 ein Bild des Schreckens. Ein völlig zerstörter Pkw stand auf einem Güterweg. Kurz zuvor dürfte der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten sein. Danach krachte der Pkw gegen eine betonierte Wasserdurchführung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und rund 40 Meter weit in einen angrenzenden Weingarten geschleudert.

Fordernder Einsatz für die Retter
Für den Lenker, einem aus der Region stammenden 42-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Die Straße war für fast zwei Stunden komplett gesperrt.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
93.391 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
85.701 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
80.218 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf