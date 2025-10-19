Pkw völlig zerstört: Mann stirbt bei Horror-Crash

Den gegen 13.25 Uhr alarmierten Einsatzkräften bot sich auf der B218 ein Bild des Schreckens. Ein völlig zerstörter Pkw stand auf einem Güterweg. Kurz zuvor dürfte der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten sein. Danach krachte der Pkw gegen eine betonierte Wasserdurchführung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und rund 40 Meter weit in einen angrenzenden Weingarten geschleudert.