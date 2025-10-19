Pkw völlig zerstört: Mann stirbt bei Horror-Crash

Ein fürchterlicher Unfall hat Sonntagnachmittag ein Todesopfer in Langenlois im Bezirk Krems gefordert. Ein 42-jähriger Familienvater war mit seinem Pkw ins Schleudern geraten und gegen eine betonierte Wasserdurchführung gekracht. Er starb noch am Unfallort.
Den gegen 13.25 Uhr alarmierten Einsatzkräften bot sich auf der B218 ein Bild des Schreckens. Ein völlig zerstörter Pkw stand auf einem Güterweg. Kurz zuvor dürfte der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten sein. Danach krachte der Pkw gegen eine betonierte Wasserdurchführung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und rund 40 Meter weit in einen angrenzenden Weingarten geschleudert.
Fordernder Einsatz für die Retter
Für den Lenker, einem aus der Region stammenden 42-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Die Straße war für fast zwei Stunden komplett gesperrt.
