Nach Pleite gegen LASK

Rapid-Trainer Stöger: „Wir haben einiges zu tun“

Bundesliga
19.10.2025 19:40
Peter Stöger hat allerhand zu tun mit seiner Rapid-Mannschaft.
Peter Stöger hat allerhand zu tun mit seiner Rapid-Mannschaft.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

„Da haben wir einiges zu tun. Wir haben einige Baustellen.“ Sprach Peter Stöger nach Rapids Heimniederlage gegen den LASK im Sky-Interview. Die Art, wie seine Spieler gegen die Linzer aufgetreten waren, missfiel dem Cheftrainer in mehrerlei Hinsicht.

„Wir sind natürlich total unzufrieden, was den emotionalen Auftritt angeht“, begann Stöger seine Analyse: „Wir haben die Torchancen total einfach und billig zugelassen.“ Und auch die Umschaltsituationen haben es dem Rapid-Trainer gar nicht angetan, dazu hätte seine Mannschaft „die verlorenen Bälle in der Offensive schlecht zurückattackiert“. Ergab in Summe einen relativ mäßigen Auftritt gegen den LASK und die dritte Liga-Niederlage in Serie. Das 0:2 gegen die Linzer war da auch noch alles andere als unverdient.

Lesen Sie auch:
Die Rapid-Fans waren schon einmal besser gelaunt.
Es brodelt
Pfiffe und „Wir woll‘n Rapid seh‘n“ – Fans sauer
19.10.2025
LASK gewinnt 2:0
Kühbauer jubelt in Wien! Rapid kommt das Grauen
19.10.2025

Manche in Feierlaune
Stöger ging dann noch eine Etage tiefer. Tugenden, die „den Verein auszeichnen und die das volle Stadion erwartet“, hätten ihm weitgehend gefehlt. Konkret gehe es darum, zu sehen, „dass Leute am Werk sind, die alles gemeinsam für den Erfolg unternehmen. Davon sind wir ein Stück weit entfernt.“ Was auch damit zu tun habe, dass manche Spieler „in Feierlaune“ verweilen würden, weil die ersten Runden gut verlaufen sind. Stöger wiederholte sich: „Die Spiele, die wir gewonnen haben, waren alle knapp. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir alles abrufen und abliefern müssen. Sonst kommen solche Ergebnisse wie heute heraus.“

(Bild: GEPA)

Erstmals hatte Stöger in dieser Saison dreimal gewechselt. „Ich hätte am liebsten fünfmal gewechselt“, sagte er: „Aber das hätte der Mannschaft vermutlich nicht gutgetan, vor allem, wenn es darum geht, womöglich nachzujustieren, wenn etwas passiert.“ Er habe gehofft, mit den Wechseln etwas zu bewegen. Was freilich nur sehr eingeschränkt gelang.

Stögers Conclusio: „Wenn wir alles abrufen, sind wir eine gute Mannschaft. Sonst geht es sich nicht aus. Wir haben einige Baustellen und viel zu tun.“

