Rapid-Trainer Stöger: „Wir haben einiges zu tun“

Manche in Feierlaune

Stöger ging dann noch eine Etage tiefer. Tugenden, die „den Verein auszeichnen und die das volle Stadion erwartet“, hätten ihm weitgehend gefehlt. Konkret gehe es darum, zu sehen, „dass Leute am Werk sind, die alles gemeinsam für den Erfolg unternehmen. Davon sind wir ein Stück weit entfernt.“ Was auch damit zu tun habe, dass manche Spieler „in Feierlaune“ verweilen würden, weil die ersten Runden gut verlaufen sind. Stöger wiederholte sich: „Die Spiele, die wir gewonnen haben, waren alle knapp. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir alles abrufen und abliefern müssen. Sonst kommen solche Ergebnisse wie heute heraus.“