So geht es unseren Flüssen wirklich

Die heutigen Ansprüche an unsere Flüsse sind enorm: Sie sind Teil des Wasserkreislaufs, Lebensraum, Wirtschaftsfaktor, Transportweg, Energielieferant und ein einzigartiger Naturraum. Jahrzehntelang wurden sie verbaut, gestaut und reguliert – mit teils dramatischen Folgen.
Helmut Habersack leitet das Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der Boku University und erforscht die Prozesse in Flüssen weltweit. Die gewonnenen Forschungsergebnisse können wesentliche Beiträge zur Klimawandelanpassung in den Bereichen Hochwasserrisikomanagement, Dürrerisikomanagement, nachhaltige Wasserkraft, Schifffahrt und Ökologie liefern. Als leitender Koordinator des großen EU-Projekts „Danube for all“ entwickelt er außerdem aktuell einen Aktionsplan zur Renaturierung von Flussstrecken im gesamten Donaueinzugsgebiet – unter Einbeziehen der Bevölkerung.
In einer neuen „Wiener Wissen“-Podcast-Folge gibt der international renommierte Forscher spannende Einblicke in den Zustand der Donau. Hören Sie, wie sehr der Fluss sich im Laufe der Zeit verändert hat und beispielsweise der Rückgang der Gletscher sich auf ihn auswirkt.
Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!
