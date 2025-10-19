Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Donau & Co. in Gefahr?

So geht es unseren Flüssen wirklich

Wiener Wissen Podcast
19.10.2025 21:15
Wie sich die heimischen Flüsse, insbesondere die Donau, wandeln, ist Thema der neuen ...
Wie sich die heimischen Flüsse, insbesondere die Donau, wandeln, ist Thema der neuen Podcast-Folge mit Boku-Forscher Helmut Habersack.(Bild: Jöchl Martin)

Die heutigen Ansprüche an unsere Flüsse sind enorm: Sie sind Teil des Wasserkreislaufs, Lebensraum, Wirtschaftsfaktor, Transportweg, Energielieferant und ein einzigartiger Naturraum. Jahrzehntelang wurden sie verbaut, gestaut und reguliert – mit teils dramatischen Folgen. 

0 Kommentare

Helmut Habersack leitet das Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der Boku University und erforscht die Prozesse in Flüssen weltweit. Die gewonnenen Forschungsergebnisse können wesentliche Beiträge zur Klimawandelanpassung in den Bereichen Hochwasserrisikomanagement, Dürrerisikomanagement, nachhaltige Wasserkraft, Schifffahrt und Ökologie liefern. Als leitender Koordinator des großen EU-Projekts „Danube for all“ entwickelt er außerdem aktuell einen Aktionsplan zur Renaturierung von Flussstrecken im gesamten Donaueinzugsgebiet – unter Einbeziehen der Bevölkerung.

Helmut Habersack im einzigartigen Wasserbaulabor „River Lab“.
Helmut Habersack im einzigartigen Wasserbaulabor „River Lab“.(Bild: krone.tv )

In einer neuen „Wiener Wissen“-Podcast-Folge gibt der international renommierte Forscher spannende Einblicke in den Zustand der Donau. Hören Sie, wie sehr der Fluss sich im Laufe der Zeit verändert hat und beispielsweise der Rückgang der Gletscher sich auf ihn auswirkt.  

Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
94.211 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
86.910 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
80.774 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Wiener Wissen Podcast
Episches Meisterwerk
Wird „Dune“-Saga das neue „Star Wars“?
Ein „Kifferfilm“?
Adam Sandler einsam und unlustig im All
Was lohnt sich?
„Griselda” und „One Day”: Hype-Serien im Check
Begeisterung pur!
Haben wir jetzt schon den besten Film des Jahres?
Achtung: eklig!
„Schneegesellschaft“: oscarreifer Kannibalismus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf