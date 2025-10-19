So geht es unseren Flüssen wirklich

Helmut Habersack leitet das Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der Boku University und erforscht die Prozesse in Flüssen weltweit. Die gewonnenen Forschungsergebnisse können wesentliche Beiträge zur Klimawandelanpassung in den Bereichen Hochwasserrisikomanagement, Dürrerisikomanagement, nachhaltige Wasserkraft, Schifffahrt und Ökologie liefern. Als leitender Koordinator des großen EU-Projekts „Danube for all“ entwickelt er außerdem aktuell einen Aktionsplan zur Renaturierung von Flussstrecken im gesamten Donaueinzugsgebiet – unter Einbeziehen der Bevölkerung.