Sozialdemokrat wird Präsident in Nordzypern

Er gewann mit 62,8 Prozent der Stimmen, damit ist keine Stichwahl mehr nötig. Erhürman kündigte an, als Präsident für alle da sein zu werden. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 65 Prozent. Der Sozialdemokrat steht für eine föderale Lösung des Zypernkonflikts unter Vermittlung der Vereinten Nationen. Er hatte angekündigt, die Gespräche mit der griechisch-zypriotischen Seite wieder aufnehmen zu wollen. Zwischen beiden Volksgruppen solle es eine gerechte Machtteilung geben.