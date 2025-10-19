Israels Armee hält Waffenruhe wieder ein

Das Politbüro der Hamas hatte dementiert, dass die eigenen Kämpfer die Feuerpause nicht eingehalten hätten. Unterhändler seien inzwischen zu weiteren Gesprächen mit den Vermittlerinnen und Vermittlern in Ägypten eingetroffen. Dabei soll es um die Umsetzung der seit dem 10. Oktober herrschenden Waffenruhe gehen. In Israel werden diese Woche auch US-Vizepräsident JD Vance sowie die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erwartet. Ob sie ebenfalls nach Ägypten reisen, war zunächst nicht bekannt.