Diese junge Frau hat ein Herz für die Feuerwehr

Schon seit elf Jahren ist die 26-jährige Sophie Becker Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Passering. Als einzige Frau in der Mannschaft verfügt sie nicht nur über ausreichend Durchsetzungskraft, in ihrer Tätigkeit in der Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen (SVE) beweist sie auch in schwierigen Situationen Empathie und Herz.