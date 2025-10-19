Österreich landet 29:22-Sieg in Griechenland

„Wir müssen froh darüber sein, dass wir die vier Punkte geholt haben. Das war die Aufgabe für diese Woche. Wir haben einige Fehler gemacht, aber grundsätzlich bin ich zufrieden“, sagte Teamchefin Tijsterman. Auch Katarina Pandza, mit sieben Treffern beste rot-weiß-rote Werferin, war „sehr glücklich über die vier Punkte. Ich hätte mich in einem der beiden Spiele gefreut, wenn wir mit plus zehn gewonnen hätten, aber wichtig sind die Punkte.“