F1 in Austin: Hier crashen Sainz und Antonelli

Crash beim Großen Preis der USA in Austin! Carols Sainz und Kimi Antonelli gerieten aneinander – für Sainz war das Rennen nach dem Vorfall vorbei.
Die neunte Runde im Rennen in Austin. In Kurve 15 will Sainz Rookie Antoneli überholen, geht‘s aber zu optimistisch an . Er fährt Antonelli ins Hinterrad. Die beiden drehen sich. Für Sainz ist das Rennen vorbei, Antonelli kan weiterfahren.
Das virtuelle Safety Car kommt zum einsatz. Antonelli fällt auf Platz 19 zurück, kann aber immerhin das Rennen fortsetzen. Für Sainz war‘s das – ein Wochenende zum Vergessen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.