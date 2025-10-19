Lässer holt mit Sprint-Silber dritte Medaille

Para-Radsportler Franz-Josef Lässer hat bei den Weltmeisterschaften im Velodrom von Rio de Janeiro einen kompletten Medaillensatz gewonnen. Der 24-jährige Steirer sicherte sich im Sprint die Silbermedaille, nachdem er zuvor schon Gold im Ausscheidungsrennen und Bronze im Zeitfahren über 1.000 Meter gewonnen hatte.