WM in Rio

Lässer holt mit Sprint-Silber dritte Medaille

Sport-Mix
19.10.2025 21:07
Franz-Josef Lässer
Franz-Josef Lässer(Bild: APA/SWPIX.COM/SIMON WILKINSON)

Para-Radsportler Franz-Josef Lässer hat bei den Weltmeisterschaften im Velodrom von Rio de Janeiro einen kompletten Medaillensatz gewonnen. Der 24-jährige Steirer sicherte sich im Sprint die Silbermedaille, nachdem er zuvor schon Gold im Ausscheidungsrennen und Bronze im Zeitfahren über 1.000 Meter gewonnen hatte.

0 Kommentare

Mit Rang vier im Scratch verpasste Lässer eine weitere Medaille am Sonntag nur knapp. „Es ist völlig surreal“, sagte der Medaillensammler.

