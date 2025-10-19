Siege für VSV und Salzburg, KAC jubelt in Graz

Die Pioneers hatten gegen Ljubljana die erwartete schwere Aufgabe vor sich. Eric Florchuk (32.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 für die Feldkircher. Die Slowenen trafen zweimal im Powerplay, darunter auch zur endgültigen Entscheidung 55 Sekunden vor Spielende. Der Partie in Bruneck drückte Pustertal-Stürmer Henry Bowlby den Stempel auf. Der US-Amerikaner erzielte alle vier Treffer der Hausherren. Für die Black Wings keimte nach dem 1:2 durch Sean Collins in der vorletzten Minute nur kurz Hoffnung auf. Bowlby traf danach binnen einer Minute noch zweimal.