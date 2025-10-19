Wie ein Kärntner „Roter“ Tausende Menschen rettete

Er war nicht nur der letzte Parteiobmann der Sozialisten vor dem Anschluss an das Hitler-Regime, sondern auch ein tausendfacher Lebensretter, der sogar mit Eleonore Roosevelt arbeitete: Erst 80 Jahre nach Kriegsende zeichnet ein neues Buch eines Kärntner Autors die beeindruckende Geschichte eines vergessenen Helden nach.