Der große Tag für unsere „Krone-Herzensmenschen“

Magische Geburtstagsfeier

Glückskind des Tages war auch Zauberkünstlerin und Mentalistin Amélie van Tass, die just am Tag der Gala ihren 35. Geburtstag feierte. Und das nicht nur mit Thommy Ten, sondern im Kreise aller „Krone“-Herzensmenschen. Alle Gäste stimmten ein „Happy Birthday“ an. Sehr zur Freude des Geburtstagskindes, für das an diesem Tag „alle Gewinner“ waren. Ganz nebenbei verriet das bezaubernde Paar der „Krone“ auch noch ein süßes Geheimnis - lesen Sie dazu mehr im heutigen Lokalteil.