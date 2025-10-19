Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Vorfall

Drohne auf Mallorca gesichtet – Flüge umgeleitet

Ausland
19.10.2025 21:26
Am Sonntagabend wurde der Flugbetrieb auf Mallorca wegen einer Drohne kurzzeitig gestoppt ...
Am Sonntagabend wurde der Flugbetrieb auf Mallorca wegen einer Drohne kurzzeitig gestoppt (Archivbild).(Bild: AFP/Jorge Guerrero)

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Drohnen an europäischen Flughäfen gesichtet worden. Nun hat es den Flughafen Palma de Mallorca in Spanien erwischt. Nach einer Drohensichtung am Sonntagabend wurden einige Flüge umgeleitet, Starts und Ankünfte hatten Verspätung.

0 Kommentare

Im Luftraum Mallorcas war eine Drohne gesichtet worden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Auch die spanische Flugsicherung Enaire bestätigte den Vorfall auf der Plattform X. Die letzte Landung war am Sonntag um 18.58 Uhr (Ortszeit). Rund ein Dutzend Flüge wurde umgeleitet.

Anders als in Deutschland hatten die Passagierinnen und Passagiere Glück: Kurz vor 20 Uhr und damit nach nur knapp einer Stunde wurde die Wiederaufnahme des Flugbetriebs bekanntgegeben. Einige Starts und Ankünfte waren zunächst verspätet. Enaire empfahl Passagierinnen und Passagieren, den Status des Flugs bei der jeweiligen Airline zu überprüfen.

Lesen Sie auch:
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
18.10.2025
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
08.10.2025

Die kurzzeitige Aussetzung des Betriebs sei aus Sicherheitsgründen beschlossen worden. Wie berichtet, gab es in den vergangenen Wochen immer wieder erhebliche Störungen im europäischen Flugverkehr wegen Drohnensichtungen. Betroffen waren unter anderem Kopenhagen, München und Frankfurt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf