Drohne auf Mallorca gesichtet – Flüge umgeleitet

Anders als in Deutschland hatten die Passagierinnen und Passagiere Glück: Kurz vor 20 Uhr und damit nach nur knapp einer Stunde wurde die Wiederaufnahme des Flugbetriebs bekanntgegeben. Einige Starts und Ankünfte waren zunächst verspätet. Enaire empfahl Passagierinnen und Passagieren, den Status des Flugs bei der jeweiligen Airline zu überprüfen.