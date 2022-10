Nach Unwetter kostenlos für Helfer gekocht

Eine „Selbstverständlichkeit“ - nennen Jürgen und Patricia Brandner, die Betreiber des Gasthauses Schallerwirt ihr Engagement während der heftigen Unwetter im Juni. Weil das Gasthaus, das in der Äußeren Einöde steht, beinahe komplett von den Fluten verschont blieb und sogar eines der letzten Gebäude war, das über Strom verfügte, fasste das Wirtepaar einen Entschluss: „Gleich am nächsten Tag am Abend haben wir für alle Einsatzkräfte und Helfer zu kochen begonnen“, erzählen sie.