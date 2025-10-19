Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Wien nach Ungarn

Nach Familienstreit „flüchtet“ Bub 400 Kilometer

Wien
19.10.2025 20:00

Glückliches Ende eines (kurzen) Vermisstenkrimis in Österreich! Ein Ausreißer (14) war per Bahn stundenlang von Wien nach Ungarn gereist. Dort wurde der allein umherirrende Jugendliche im Morgengrauen von einer Polizeistreife aufgegriffen. Der Grund für seine „Flucht“ verblüfft ...

0 Kommentare

Einer ungarischen Polizeistreife fiel in den frühen Samstagmorgenstunden ein im Zentrum von Debrecen allein umherirrender Jugendlicher auf. Wie sich zur Überraschung der Beamten bei der Überprüfung herausstellte, war der 14-Jährige in Österreich als vermisst gemeldet worden. Sofort nahmen die Uniformierten den Buben zur nächsten Polizeiwache mit und benachrichtigten die österreichischen Behörden.

Nach Familienstreit einfach in Zug gesetzt
Die verblüffende Aussage des jungen Ausreißers: Er habe sich nach einem Familienstreit daheim einfach in den Zug gesetzt und sei vom Wiener Hauptbahnhof via Budapest in die mit rund 200.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Ungarns gereist.

Im Stadtzentrum von Debrecen griff die ungarische Polizei den Ausreißer auf.
Im Stadtzentrum von Debrecen griff die ungarische Polizei den Ausreißer auf.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Die kürzeste Bahnreise über knapp 400 Kilometer mit zweimal umsteigen dauert etwas mehr als fünf Stunden und 40 Minuten. Und niemandem im Abteil ist der alleinreisende 14-Jährige aufgefallen.

Außenministerium bestätigt glückliches Ende
Auf „Krone“-Anfrage bestätigte auch das heimische Außenministerium in Wien das glückliche Ende des Vermisstenfalls: „Die Person ist wohlauf und befindet sich in Obhut der ungarischen Behörden. Die österreichische Botschaft in Budapest steht mit den Angehörigen und den ungarischen Behörden in Kontakt.“ Man bitte um Verständnis, dass man aus Gründen des Datenschutzes keine weiteren Informationen weitergeben könne.

Zitat Icon

Die Person ist wohlauf und befindet sich in Obhut der ungarischen Behörden. Die österreichische Botschaft in Budapest steht mit den Angehörigen in Kontakt.

Österreichisches Außenministerium

Mittlerweile konnten die Eltern, die schon krank vor Sorge waren, ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Noch immer vermisst in unserem Nachbarland werden hingegen zwei gemeinsam ausgerissene ungarische Mädchen im Alter von elf und 14 Jahren.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
2° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
1° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 13°
Symbol stark bewölkt
Mehr Wien
Von Wien nach Ungarn
Nach Familienstreit „flüchtet“ Bub 400 Kilometer
Erfolgsgeschichte
Vom Kassajob zur Chefin: Wienerin erfand Leben neu
LASK gewinnt 2:0
Kühbauer jubelt in Wien! Rapid kommt das Grauen
Bis zu vier Stunden!
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
Wien im Käsefieber
Cheese Festival im Test: Lohnt sich der Eintritt?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine