Nach Familienstreit „flüchtet“ Bub 400 Kilometer

Außenministerium bestätigt glückliches Ende

Auf „Krone“-Anfrage bestätigte auch das heimische Außenministerium in Wien das glückliche Ende des Vermisstenfalls: „Die Person ist wohlauf und befindet sich in Obhut der ungarischen Behörden. Die österreichische Botschaft in Budapest steht mit den Angehörigen und den ungarischen Behörden in Kontakt.“ Man bitte um Verständnis, dass man aus Gründen des Datenschutzes keine weiteren Informationen weitergeben könne.