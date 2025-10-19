Vorteilswelt
„Krone“-Interview

Sängerin Ina Regen: Klimafreundlich auf die Bühne

Kärnten
19.10.2025 15:00
Nächster Halt: Kärnten! Der Umwelt zuliebe, ist Sängerin und Komponistin Ina Regen hauptsächlich ...
Nächster Halt: Kärnten! Der Umwelt zuliebe, ist Sängerin und Komponistin Ina Regen hauptsächlich per Öffis unterwegs.(Bild: Klaus Loibnegger)

„Ein entspannter Musikabend vor der hektischen Vorweihnachtszeit“ – das verspricht die sympathische Künstlerin Ina Regen beim Treffen mit der „Krone“ für ihr Klagenfurt-Konzert.

0 Kommentare

Mit ihrem Koffer in der Hand und der Handtasche geschultert, heißt mich die beliebte Austro-Musikerin vor dem Hauptbahnhof in Klagenfurt willkommen. Außergewöhnlicher Treffpunkt für ein Starinterview – aber im Fall der Oberösterreicherin könnte er passender nicht sein.

Im Rahmen ihrer aktuellen „und näher“-Konzert-Tour macht die in Wien lebende Oberösterreicherin ...
Im Rahmen ihrer aktuellen „und näher“-Konzert-Tour macht die in Wien lebende Oberösterreicherin am 20. November in Klagenfurt Station.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Die „Krone“ traf die gebürtige Oberösterreicherin am Bahnhof in Klagenfurt.
Die „Krone“ traf die gebürtige Oberösterreicherin am Bahnhof in Klagenfurt.(Bild: Klaus Loibnegger)

„Ich habe zwar einen Führerschein, aber schon seit längerem kein eigenes Auto mehr. Das Klimaticket finde ich super – und wenn es mir irgendwie möglich ist, fahre ich zu all meinen Terminen öffentlich“, erzählt Ina Regen auf dem Fußweg ins Café gegenüber.

Auf ihre Konzertstation am 20. November im Konzerthaus in Klagenfurt im Rahmen ihrer „und näher“-Tour freut sich die sympathische Sängerin und Komponistin ganz besonders: „An dem Abend können sich die Besucher so richtig fallen lassen und noch einmal entspannen, bevor es dann in die hektische Vorweihnachtszeit geht.“

Zitat Icon

Ina ist nicht nur eine wertgeschätzte Kollegin, sondern auch eine Freundin! Wir haben zusammen in Linz studiert. Sie ist eine Person, die für etwas steht – und nicht nur gegen etwas ist. Ina schreibt tolle Songs, ist eine tolle Frontfrau und traut sich auch, mit aller Stärke über ihre Schattenseiten zu sprechen, und zu singen - das finde ich bewundernswert!

Florian Ritt, Sänger der Band Folkshilfe

Mit Kärnten verbindet die Amadeus-Preisträgerin nur Positives: „Hier habe ich mit meiner Familie den ersten großen Sommerurlaub gemacht. Außerdem wird mir ein ganz bestimmtes Konzert in Klagenfurt unvergesslich bleiben: Wir haben damals am Samstag nach der Veröffentlichung des berüchtigten Ibiza-Videos hier gespielt. Und die Stimmung im Publikum war so einmalig gut und ausgelassen.“


Ein Lied für die beste Freundin
Tolle Stimmung ist aber auch in fünf Wochen garantiert, wenn Ina Regen all ihre vertrauten Songs, aber auch ihre neuen Lieder zum Besten geben wird. Wie unter anderen „Du bist da“ – ein Song, den sie für ihre beste Freundin geschrieben hat. „Wir kennen uns schon seit der Schulzeit – und auch wenn wir völlig konträre Leben führen, sind wir jederzeit füreinander da. Egal ob an Tief- oder Höhepunkten. Für sie bin ich nicht Ina Regen, sondern Regina“, so die Musikerin aus Leidenschaft, die einen emotionalen, gefühlvollen Musikabend mit viel persönlicher Nähe verspricht.

Infos und Karten für das Konzert am 20. November im Konzerthaus in Klagenfurt auf www.semtainment.at und www.oeticket.com

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Kärnten

