Sängerin Ina Regen: Klimafreundlich auf die Bühne



Ein Lied für die beste Freundin

Tolle Stimmung ist aber auch in fünf Wochen garantiert, wenn Ina Regen all ihre vertrauten Songs, aber auch ihre neuen Lieder zum Besten geben wird. Wie unter anderen „Du bist da“ – ein Song, den sie für ihre beste Freundin geschrieben hat. „Wir kennen uns schon seit der Schulzeit – und auch wenn wir völlig konträre Leben führen, sind wir jederzeit füreinander da. Egal ob an Tief- oder Höhepunkten. Für sie bin ich nicht Ina Regen, sondern Regina“, so die Musikerin aus Leidenschaft, die einen emotionalen, gefühlvollen Musikabend mit viel persönlicher Nähe verspricht.